Prezes LPP: Liczymy na 10,5 mld zł przychodów w 2020 roku

"Rok 2019 powinniśmy zamknąć przychodami rzędu 9,2 mld zł, co oznacza, że przy wzroście na poziomie o ok. 15% już w 2020 roku powinniśmy osiągnąć 10,5 mld zł przychodów" - powiedział Piechocki dziennikarzom w kuluarach konferencji Made in Poland w Gdańsku.