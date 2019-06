Prezes Sfinks Polska rezygnuje ze stanowiska. Zaskakująca decyzja

Sylwester Cacek złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu oraz z członkostwa w zarządzie Sfinks Polska - podała spółka. To nie tylko szef zarządu, ale i największy akcjonariusz spółki (ma 17,9 proc. akcji), ze spółką się więc nie rozstanie. Zamierza przejść do rady nadzorczej.

Odwołanie i późniejsze powołanie ma się dokonać 30 lipca na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki. Rada nadzorcza ma być wtedy rozszerzona do siedmiu osób.

- W związku z aktualizacją strategii i przygotowaniem Sfinksa do struktury holdingowej, w której wybrane sieci mają być rozwijane w ramach spółek zależnych, postanowiłem zrezygnować z miejsca w zarządzie - powiedział Cacek.

- Jako osoba od lat związana ze spółką, i kapitałowo i poprzez funkcje we władzach, chcę być cały czas blisko spółki, natomiast uważam, że będę lepiej mógł wspierać realizację strategii i rozwój Sfinksa z poziomu rady nadzorczej, czyli organu kontrolnego i nadrzędnego wobec zarządu. Do czasu głosowania nad moim wejściem do rady nadzorczej będę, jak dotąd, pełnił wszystkie swoje obowiązki prezesa - dodał.