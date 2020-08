Prezes SoftBlue udzielił spółce pożyczki do maksymalnej kwoty 7,5 mln zł

"Z uwagi na rozpoczęte przez SoftBlue umowy inwestycyjne oraz realizowane jednocześnie dwa duże projekty badawczo-rozwojowe zdecydowałem się udzielić wsparcia zarządzanej przeze mnie spółce na warunkach najbardziej korzystnych dla firmy. Aby udostępnić spółce wolne środki finansowe sprzedałem częściowy pakiet należących do mnie akcji SoftBlue. Pozyskana ze sprzedaży kwota zostanie przeznaczona na uruchomienie linii pożyczkowej dla spółki, do maksymalnej kwoty 7,5 mln zł. Kapitał zabezpieczy aktualne potrzeby inwestycyjne firmy i przyczyni się do zwiększenia możliwości finansowych spółki. Dofinansowanie wewnętrzne będzie szczególnym wsparciem dla firmy przy budowie naszego własnego Centrum B+R w Bydgoszczy, jak i wsparciu naszego partnera biznesowego InventionMed przy tworzeniu 'wirtualnego szpitala'" - powiedział Kierul, cytowany w komunikacie.