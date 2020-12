Prezydent podpisał tzw. tarczę 6.0 zakładającą wsparcie dla branż

"Celem ustawy jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzonymi obecnie zasadami bezpieczeństwa, mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19. Ustawa wprowadza do porządku prawnego dalsze, szczególne rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i utrzymanie miejsc pracy" - czytamy w komunikacie.

Proponowane rozwiązania (zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz wypłata tzw. postojowego) dotyczą kilkudziesięciu branż według klasyfikacji Polskich Kodów Działalności (PKD), w tym m.in. usługowej, gastronomicznej, fitness, rozrywkowej, fotograficznej, sportowej, a także sprzedaży detalicznej.

Wsparcie będzie mogło trafić także do branży cateringowej, transportowej, do pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także kulturalnej (zajmującej się postprodukcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych oraz ich dystrybucją), muzycznej (nagrań) oraz artystycznej (przedstawienia), jak również do handlowców zajmujących się sprzedażą obuwia i wyrobów skórzanych oraz artykułów używanych, do punktów usługowych: prania i czyszczenia wyrobów włókienniczych oraz naprawy artykułów użytku domowego i osobistego.

Wniosek o przyznanie wsparcia ma być składany w formie elektronicznej. Aby je otrzymać, konieczne będzie złożenie oświadczenie o niekorzystaniu w miesiącach, na które - zgodnie z nowelą, przedsiębiorcy branż najbardziej dotkniętych, którzy zanotują w październiku bądź listopadzie 2020 r. przychód niższy o 40% w stosunku do października bądź listopada 2019 r. uzyskają prawo do dopłat do miejsc pracy (przez trzy miesiące), zwolnienia z ZUS (za listopad), postojowego (za listopad) oraz mikropożyczek (maksymalnie do 5 tys. zł). Możliwość wypłacenia jednorazowego postojowego będą też miały firmy prowadzące m.in. działalność artystyczną w oparciu o umowy cywilno-prawne.

Rada gminy będzie mogła wprowadzić za część roku 2020 oraz wybrane miesiące I poł. 2021 r zwolnienie z podatku od nieruchomości : gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności dla tych przedsiębiorstw, których sytuacja uległa pogorszeniu ze względu na pandemię COVID-19. Nowela zakłada też możliwość przedłużenia - w drodze uchwały - terminu płatności rat podatku od nieruchomości.

Jednorazowe świadczenie postojowe osobom na umowach cywilnoprawnych, nie posiadającym innego tytułu do ubezpieczeń społecznych będzie przysługiwać w sytuacji, gdy przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o to świadczenie, nie był wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dotyczy to m.in. osób, wykonujących zlecenia z zakresu sztuk plastycznych, literatury, teatru, reżyserii, choreografii, aktorstwa, tańca, a także architektów i przewodników muzeów.

W przypadku umów agencyjnych czy umów-zlecenia, ZUS na wniosek zleceniodawcy może go zwolnić z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od tej umowy za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r, jeżeli w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, łączny przychód zleceniobiorcy z wszystkich umów zlecenia nie przekraczał od 100% przeciętnego wynagrodzenia. Chodzi o umowy, które zostaną zawarte między 1 stycznia a 31 marca 2021 r. i sytuacje, gdy zleceniobiorca nie będzie podlegał ubezpieczeniom z innego tytułu.

Wsparcie ma przysługiwać także przedsiębiorcom powstałym w wyniku przekształcenia.

W nowelizacji znalazł się też przepis umożliwiający Radzie Ministrów wydanie rozporządzenia poszerzającego zakres branż, w których przedsiębiorcy mogą skorzystać z proponowanych instrumentów, jak i wydłużenia proponowanego okresu wsparcia. Zgodnie z nowelizacją, przysługuje ono za listopad 2020 r., ale wnioski w tej sprawie mogą być składane do 10 czerwca 2021 r., a świadczenia mogą być wypłacane do końca czerwca 2021 r.

Nowelizacja zakłada także zwolnienie z opłaty targowej za 2021 r. z jednoczesną rekompensatą dla samorządów. Zakładając taką samą wysokość wpływów z tytułu opłaty targowej w 2021 r, jak w 2019 r., wartość utraconych dochodów kształtowałaby się na poziomie ok. 139 mln zł. Rekompensata dla gmin wyniosłaby około 137 mln zł. Środki na ten cel miałyby pochodzić z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.