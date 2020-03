Prime Bit Games rozpoczął współpracę z Huawei

"Będą to całkiem nowe gry dostępne na platformy: xbox, PC (Steam, Windows 10), Nintendo Switch, App Store, Google Play, App Gallery. Dwie z tych gier będą w trybie dla jednego do 4 graczy z możliwością łączenia się przez Internet lub grze lokalnej na dzielonym ekranie. Dwie pozostałem to gry typowo do zabawy w pojedynkę. Model biznesowy produkcji opiera się o wersje płatne na konsolach i PC, wersje F2P z reklamami i mikropłatnościami w przypadku urządzeń mobilnych. Obecnie trwają rozmowy z inwestorami, którzy wesprą produkcje w zamian za udziały w grach" - czytamy dalej.