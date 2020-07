Program motywacyjny CD Projektu. Jest, ale nie ma jak go realizować.

CD Projekt przeprowadzi skup akcji własnych, by przyznać akcje osobom uprawnionym w ramach "starego" programu motywacyjnego na lata 2016-2021. Skup będzie prowadzony przez biuro maklerskie tak, by nie wpływało to na bieżące notowania kursu.

Jak podaje Puls Biznesu, we wtorek walne przegłosowało także założenia nowego programu motywacyjnego. Co jednak ciekawe, akcjonariusze nie zgodzili się na jego wykonania poprzez emitowanie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii N. Potrzebne było 80 proc. głosów, "za" było tymczasem 73 proc. Czyli program jest, ale nie ma narzędzi, by go zrealizować.

- Doszły do nas głosy krytyczne co do szczegółów, dlatego będziemy wprowadzać korekty do sposobu realizacji programu - powiedział Adam Kiciński, prezes CD Projektu, który zapowiedział ponowne głosowanie uchwały, ale już w "usprawnionym" kształcie.

Do Polski może wejść węgierski MOL. "Aktualny szef uchodzi za pozbawionego skrupułów"

Na walnym zgromadzeniu głosowano też m.in. nad uchwałami o podziale zysku i udzieleniu absolutoriów członkom zarządu i rady nadzorczej.

Wszyscy akcjonariusze zgodzili się na przeznaczenie ubiegłorocznego zysku na kapitał zapasowy. Przypomnijmy, że w zeszłym roku akcjonariusze podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 100,9 mln zł z zysku za 2018 rok, czyli 1,05 zł na jedną akcję.

Jak podaje Puls Biznesu, na walnym ujawniła się jednak mała opozycja - 153 tys. głosów było na "nie" jeśli chodzi o udzielenie absolutorium członkom zarządu. Prawdopodobnie ten sam akcjonariusz (lub akcjonariusze) był też przeciwny zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Więcej, bo 417 tys. głosów było przeciw absolutorium dla Katarzyny Szwarc, szefowej rady nadzorczej. To jednak nic w porównaniu z 63 mln głosów, które były na „tak”. Natomiast stosunkiem głosów 44 do 19 mln przyjęto politykę wynagrodzeń członków zarządu. Na wtorkowym walnym zgromadzeniu było obecnych 587 akcjonariuszy, posiadających w sumie 66 proc. kapitału.

wiadomości wiadomości wiadomości giełda program motywacyjny cd projekt

Źródło: money.pl