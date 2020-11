Przedstawiciele Grupy Iliad weszli do rady dyrektorów Play

Spółka ogłosiła również, że w ramach kooptacji do rady dyrektorów zostały powołane następujące osoby, które począwszy od 18 listopada 2020 r. będą pełnić następujące funkcje w radzie dyrektorów spółki do czasu kolejnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki: Camille Perrin - jako dyrektor klasy B; Camille Perrin jest dyrektorem ds. marketingu grupy Iliad; Nicolas Jaeger - jako dyrektor klasy B, który obecnie jest dyrektorem finansowym Grupy Iliad; Shahrzad Sharvan - jako dyrektor klasy B; Shahrzad Sharvan jest szefem działu prawnego Grupy Iliad; Thomas Reynaud - jako dyrektor klasy C, który jest dyrektorem generalnym Grupy Iliad; Nicolas Thomas - jako dyrektor klasy C; Thomas jest dyrektorem operacyjnym i członkiem zarządu Iliad Italia - włoskiej spółki należącej do Grupy Iliad; Maxime Lombardini - jako dyrektor klasy C, który jest wiceprzewodniczącym rady dyrektorów Iliad.