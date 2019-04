Przegląd informacji ze spółek

Budimex miał 29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. według szacunkowych danych, co oznacza spadek o 54% r/r, podała spółka.

Na wniosek Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU), Sąd Okręgowy w Warszawie wpisał do rejestru funduszy inwestycyjnych PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. To pierwszy krok do udziału Grupy PZU w reformie związanej z tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK), podała spółka.