Przegląd informacji ze spółek

KGHM Polska Miedź wybrał ofertę Mostostal Kraków, spółki zależnej w 100% od Budimeksu, jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na wykonanie "pod klucz" zadania pn. "P-21 Rozbudowa magazynu koncentratu miedzi na Wydziale Przygotowania Wsadu HMG II - Etap 2", podał Budimex . Wartość oferty to 81 923 000 zł netto.

Famur podpisał ze spółką OOO Polskie Maszyny z siedzibą w Moskwie umowę na dostawy sprzętu i usługi nadzoru nad montażem, nabywanych w celu eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej do kopalni "Ałardińska" należącej do OOO "RUK", podała spółka. Łączna wartość umowy to 20,5 mln euro (89,93 mln zł).