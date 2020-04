Przegląd informacji ze spółek

Użytkownicy programu goodie cashback, pozwalającego na otrzymywanie zwrotu części pieniędzy wydanych w kilkuset sklepach internetowych, wykonali ponad 1,1 mln transakcji, wydali za pośrednictwem goodie blisko 120 mln zł i otrzymali prawie 5 mln zł cashbacku w okresie od września 2018 do końca marca 2020 r., podał Millennium Goodie.

Energa zwiększyła swoją sieć ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, zasilanych energią z OZE do 36 na koniec marca 2020 roku, w porównaniu do 12 na koniec 2019 roku, podała spółka.

Małe i średnie sklepy oraz rodzinne placówki dobrze radzą sobie w czasach epidemii, nawet po ostatnim zaostrzeniu przepisów. Choć konsumenci rzadziej robią zakupy, to w tygodniu 23-29 marca wartość średniego koszyka zakupowego wzrosła nawet o 70% r/r., podał Eurocash. Niezależnie od powierzchni wyzwaniem dla wszystkich sklepów są godziny dla seniorów.

Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowy w upadłości, zawiązane 23 marca br. przez Janali Sp. z o.o., Cezarego Kubackiego oraz Macieja Nowaka, wystąpiło do zarządu spółki o zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy i chce na nim przegłosować m.in. zmianę ogłoszonej już upadłości Elektrobudowy na jej sanację, poinformowało porozumienie.

Fitch Ratings podwyższył długoterminowy rating ING Banku Śląskiego do A+ z A oraz krótkoterminowy rating IDR do F1+ z F1 i umieścił je na liście obserwacyjnej, podał Fitch.

Bank Pocztowy zwiększył do 100 zł limit transakcji dokonywanych przez klientów bez użycia kodu PIN kartami Visa, w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią koronawirusa, podał bank. Wcześniej bank zwiększył limit dla kart Mastercard.

Kredyt Inkaso spłacił pozostałą część, tj. 16,9 mln zł, trzyletnich obligacji serii C1, podała spółka. Łączna wartość nominalna papierów dłużnych tej serii to 103 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 119,36 mln zł w marcu 2020 r., co oznacza spadek o 3,35% r/r, podała spółka.

Asseco Poland rozszerzyło funkcjonalność systemu bankowości internetowej i umożliwiło klientom banków zdalną realizację wielu spraw, z którymi dotychczas trzeba było udać się osobiście do placówki banku, podała spółka. Rozwiązanie jest dostępne dla wszystkich banków korzystających z Centrum Usług Internetowych.

OT Logistics ma umowę z Erste na podstawie, której nabędzie od funduszy zarządzanych przez Erste 20 810 akcji Luka Rijeka d.d. za łączną cenę ok. 653 tys. zł, podała spółka. Spółka otrzymała także z Sądu Arbitrażowego decyzję (award) uchylającą decyzję Sądu Arbitrażowego o przyznaniu czasowego zabezpieczenia powództwa, zgodnie z którą Sąd Arbitrażowy zakazał Allianz ZB d.o.o. (AZ) egzekwowania jakichkolwiek praw przysługujących AZ z tytułu zastawu .

Ultimate Games zawarło z CreativeForge Games umowę na port i wydanie gier "Aircraft Carrier Survival" oraz "House Flipper City" na Nintendo Switch i Xbox One, podała spółka. Planowany termin premiery gier to przełom 2020 i 2021 r.

Trzej członkowie zarządu The Farm 51 Group zadeklarowali sprzedaż części posiadanych akcji spółki - w każdym przypadku za nie więcej niż 1 mln zł - aby zabezpieczyć środki na działalność spółki, podało The Farm 51 Group. Środki te będą wnoszone do spółki w postaci wystawianych weksli na rzecz spółki.