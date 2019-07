Przejęcie Mostostalu Warszawa. Hiszpanie się złamali. Zapłacą o jedną trzecią więcej

Acciona Construcción podniosła cenę w wezwaniu na wszystkie akcje Mostostalu Warszawa do 4,5 zł za akcję, podała spółka. Poprzednio Hiszpanie chcieli płacić 3,45 zł, ale najwyraźniej nie spotkało się to z pozytywnym odzewem reszty akcjonariuszy.

Nie tylko podniesiono cenę, ale wydłużony został także pierwszy etap przyjmowania zapisów, pozwalający na szybkie rozliczenie transakcji, który potrwa do 5 sierpnia. Transakcja będzie sfinalizowana do 8 sierpnia, a pieniądze trafią do sprzedających 12 sierpnia.