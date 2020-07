Przewozy PKP Cargo spadły o 16,4% r/r do 6,4 mln ton w czerwcu

W czerwcu 2020 roku wolumen przewozu całego rynku kolejowego zwiększył się względem poprzedniego miesiąca, zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej. Wynikało to m.in. ze stopniowego znoszenia obostrzeń aktywności ekonomicznej i normalizacji życia gospodarczego po okresie lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w dynamicznym wzroście produkcji przemysłowej (+13,9% m/m). Choć w tym okresie rynek w dalszym ciągu pozostawał w trendzie spadkowym w ujęciu rok do roku, to równocześnie dynamika spadku była najniższa od lutego 2020 roku (wg masy towarowej) i lipca 2019 (wg pracy przewozowej), podała także spółka.