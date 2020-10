Przewozy PKP Cargo spadły o 7,8% r/r do 7,6 mln ton we wrześniu

Kolejny miesiąc z rzędu wzrosły przewozy grupy PKP Cargo w ujęciu miesiąc do miesiąca - pod względem masy towarowej był to wzrost o 4,4%, a pracy przewozowej - o 7,4%. Warto zauważyć zwłaszcza wzrost w segmencie przewozów intermodalnych, który jest kluczowym rynkiem w strategii działania PKP Cargo. Tu odnotowano wyższe przewozy zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca (+6,7%), jak i w porównaniu do września ub.r. (+15,2%), czytamy w komunikacie.

"Wrzesień to kolejny miesiąc, gdy odbudowujemy straty z powodu pandemii koronawirusa, dobrym znakiem dla spółki jest zwłaszcza utrzymująca się dynamika w przewozach intermodalnych. Niepokoi nas jednak obecna sytuacja, która powoduje ponowne ograniczanie działalności gospodarczej w wielu państwach, także w Polsce. To grozi perturbacjami w przemyśle i na kolei, ale mam nadzieję, że sytuacja nie będzie tak niekorzystna jak na wiosnę" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w materiale.

We wrześniu grupa odnotowała także zwiększone m/m przewozy: węgla kamiennego (+3,9%), rudy i pirytów (+36,3%), metali i wyrobów (+16,5%) oraz ropy i przetworów (+29,3%), dodano.

W okresie styczeń-wrzesień 2020 roku w sumie grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku 61,1 mln ton towarów (-18% r/r), a praca przewozowa wykonana w tym czasie wyniosła 15,5 mld tkm (-17,7% r/r).

PKP Cargo zwraca uwagę, że we wrześniu 2020 roku wolumen przewozów towarowych całego rynku kolejowego w Polsce zwiększył się czwarty miesiąc z rzędu w ujęciu masy towarowej i piąty miesiąc z rzędu w ujęciu pracy przewozowej. W ujęciu r/r rynek kolejowy pod względem masy towarowej nadal pozostawał w lekkim trendzie spadkowym, lecz przewieziona przez kolej masa była już niemalże porównywalna z wynikami z września 2019 roku (-0,8%), przy jednoczesnym wzroście zrealizowanej pracy przewozowej rynku (+3,1%).

W wartościach bezwzględnych wolumen przewozu we wrześniu 2020 roku był najwyższy od początku 2020 roku zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i w zakresie zrealizowanej przez kolej pracy przewozowej. Wynikało to m.in. z dalszej normalizacji życia gospodarczego po okresie lockdownu spowodowanego pandemią COVID-19. Wrzesień przyniósł poprawę tempa odbicia w przemyśle, a wolumen produkcji przemysłowej w Polsce zwiększył się o 5,9% r/r (wobec wzrostu o 1,5% r/r w sierpniu 2020 roku). Do wzrostu produkcji przemysłowej we wrześniu 2020 roku przyczynił się głównie segment przetwórstwa przemysłowego, w tym zwłaszcza działy o wysokim udziale produkcji eksportowej (elektronika, meble, wyroby z tworzyw sztucznych). We wrześniu 2020 roku spadki produkcji przemysłowej r/r wykazano nadal w działach istotnych z punktu widzenia transportu towarów koleją, np. w wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego (-17,8% r/r), produkcji metali (-4,3% r/r) czy produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (-0,7% r/r). Również segment

budowlany pozostawał w trendzie spadkowym r/r, a dynamika produkcji budowlano-montażowej wyniosła -9,8% r/r, czytamy w komentarzu spółki.

Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce we wrześniu 2020 roku pozostawał nadal w lekkim trendzie spadkowym r/r, lecz dynamika spadku już bardzo wyraźnie wyhamowała (do -0,8% r/r wobec -3,5% r/r w sierpniu, -10,8% r/r w lipcu, czy -8,4% r/r w czerwcu 2020 roku). Wolumen przewozu w wartościach bezwzględnych wyniósł we wrześniu 19,25 mln ton, tj. ukształtował się na podobnym poziomie co w analogicznym okresie ubiegłego roku, równocześnie czwarty raz z rzędu zwiększył się względem poprzedniego miesiąca (+4,1% m/m).

We wrześniu 2020 roku wykonana przez rynek praca przewozowa wzrosła r/r do poziomu 4,6 mld tkm (+3,1% r/r). Równocześnie piąty już miesiąc z rzędu odnotowano wzrost pracy przewozowej w ujęciu miesiąc do miesiąca (+3,7% m/m).

Przez pierwsze dziewięć miesięcy br. przetransportowano w sumie 158,4 mln ton towarów (-10% r/r). Wykonana przez kolej praca przewozowa wyniosła 37 mld tkm (-10,3% r/r), zakończono w informacji.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

