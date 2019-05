Przewozy Regionalne uruchomią w czerwcu połączenia komercyjne superREGIO

"Zamknęliśmy trudny dla spółki okres restrukturyzacji i z żelazną konsekwencją idziemy dalej wprowadzając na rynek połączenia pod nową nazwą superREGIO. Będą to pociągi kursujące w wielu przypadkach w dotąd nieobsługiwanych bezpośrednich relacjach, jak Ostrowiec Świętokrzyski - Wrocław. Wyznacznikiem superREGIO będzie m.in. tabor o podwyższonym standardzie, atrakcyjny czas przejazdu i cena biletów. Niebawem podamy więcej szczegółów" - powiedziała członek zarządu - dyrektor handlowy Anna Lenarczyk, cytowana w komunikacie.

Przewozy Regionalne, właściciel marki POLREGIO, powstały w 2001 r. Są największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce, uruchamiają dziennie ok. 1,9 tys. pociągów. Ich udział w rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce to ok. 27%. W 2018 roku miały 81,2 mln pasażerów.