Przychody Asbisu spadły wstępnie r/r do ok. 138 mln USD w lipcu

"W Asbis rozpatrujemy nasze przychody w kilkuletniej perspektywie, obserwując trendy rynkowe i dostosowując się do zmieniających się warunków w naszej branży. Cieszy nas, że trend naszych przychodów jest od kilku lat rosnący, jesteśmy też zadowoleni z obecnie wypracowanego poziomu przychodów. Poprzedni rok był rekordowy w historii Asbis, w którym nasze wyniki były pod wpływem kilku niepowtarzalnych czynników. Porównanie obecnego i ubiegłego roku jest nieuniknione, jednak nie w pełni pokazuje naszą obecną sytuację. Zgodnie z naszymi zapowiedziami obecnie koncentrujemy się na wypracowaniu większych marż, na co zgodnie z naszymi oczekiwaniami wpływ będzie miał m.in. rozwój portfolio produktowego naszych marek własnych oraz wzmocnienie kompetencji Asbis w sektorach, które są perspektywiczne, czyli rozwiązaniach i usługach IT dla klienta korporacyjnego" - powiedział dyrektor generalny Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.