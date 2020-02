Przychody Grupy Rainbow Tours wzrosły o ok. 32,5% r/r do 116,2 mln zł w styczniu

"Wartość skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w miesiącu styczniu 2020 roku wyniosła 112,9 mln zł, co w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku, w którym przychody wyniosły 86,1 mln zł, stanowi wzrost sprzedaży o około 31,1%. Skonsolidowane przychody grupy kapitałowej z pośrednictwa (bez wyłączeń konsolidacyjnych) w miesiącu styczniu 2019 roku wyniosły 3,3 mln zł i były wyższe o około 106,2% od przychodów tego samego okresu 2019 roku, które wyniosły 1,6 mln zł. Łączne skonsolidowane przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży w miesiącu styczniu 2020 roku wyniosły 116,2 mln zł, co w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku, w którym łączna wartość przychodów wyniosła 87,7 mln zł, stanowi wzrost sprzedaży o około 32,5%" - czytamy w komunikacie.

Wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży spółki z tytułu organizacji imprez turystycznych w styczniu 2020 roku wyniosła 112,9 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 31,1% r/r. Przychody z pośrednictwa wyniosły 3,2 mln zł i były wyższe o ok. 113,3% r/r.