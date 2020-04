Przyłbice dla szpitali jednoimiennych. Grupa WP przekaże ich tysiąc dla 10 placówek

Wirtualna Polska dołącza do wsparcia i na początek przekaże szpitalom łącznie tysiąc przyłbic medycznych zakupionych na koszt firmy. Wkrótce znajdą się w 10 ośrodkach ulokowanych m.in. we Wrocławiu, Grudziądzu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Kędzierzynie-Koźlu, Poznaniu czy Elblągu, podała spółka w komunikacie.

- Wirtualna Polska aktywnie wspiera walkę z pandemią już od kilku tygodni. W ramach akcji #WspieramSzpitale pośredniczymy w wymianie kontaktów i potrzeb. Udostępniamy informacje o zapotrzebowaniu poszczególnych szpitali, by każdy, kto tylko może, mógł włączyć się w pomoc. Teraz sami dołączamy do działań i przekazujemy tysiąc przyłbic do 10 szpitali. Doceniamy wysiłek całego personelu medycznego, jaki każdego dnia wkłada w opiekę nad nami i naszymi najbliższymi. Mamy nadzieję, że dodatkowe przyłbice pomogą im samym zachować bezpieczeństwo - powiedziała prezes WP Media Joanna Pawlak, cytowana w komunikacie.