PSE i Litgrid mają umowę dot. badania dna morskiego pod kabel Harmony Link

"Konsorcjum pod przewodnictwem spółki MEWO złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. MEWO jest polską firmą z międzynarodowym doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, w tym badaniach dna morskiego pod morskie farmy wiatrowe, rurociągi i kable telekomunikacyjne. Zgodnie z umową prace zakończą się w trzecim kwartale 2021 roku. Nie będą miały one wpływu na środowisko Morza Bałtyckiego" - czytamy dalej.

Harmony Link to podmorska kablowa linia energetyczna o długości ok. 330 km, która połączy stacje w Żarnowcu na Pomorzu oraz w Darbenai na Litwie. Zostanie wybudowany w technologii prądu stałego (ang. High Voltage Direct Current, HVDC) i pozwoli na przesył energii z mocą 700 MW. Harmony Link będzie drugim połączeniem elektroenergetycznym między Polską a Litwą - od 2016 roku działa napowietrzna linia LitPol Link, łącząca stacje Ełk i Alytus na Litwie. Podmorski kabel pozwoli na poprawę bezpieczeństwa energetycznego regionu, otwierając drogę do synchronizacji systemów energetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z systemem Europy kontynentalnej. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach unijnego mechanizmu Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility, CEF), wskazały PSE.