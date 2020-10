PSE: Linia Mikułowa - Czarna pozytywnie przeszła próby napięciowe

Budowa 133 km linii elektroenergetycznej Mikułowa - Czarna to jedna z czterech inwestycji liniowych, które PSE zrealizują w regionie do 2025 r. Łącznie na inwestycje w infrastrukturę przesyłową na Dolnym Śląsku spółka przeznaczy ok. 950 mln zł. Po ich ukończeniu powstanie nowoczesny układ zasilania południowo-zachodniej Polski. Zwiększy się również pewność zasilania największego odbiorcy w regionie - Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi (KGHM). Nowoczesna infrastruktura przesyłowa przyczyni się również do poprawy warunków wyprowadzenia mocy z Elektrowni Turów po jej rozbudowie o nowy blok o mocy 480 MW, podano w materiale.