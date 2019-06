PSPA: Liczba rejestracji elektrycznych aut osob. wzrosła o 100% r/r w I-V 2019

"Na koniec maja br. w Polsce zarejestrowanych było 5 889 elektrycznych samochodów osobowych, z których blisko dwie trzecie stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) - 3 723, a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 2 166. Podział rynku między BEV a PHEV w Polsce niezmiennie wynosi 63% do 37%. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych na koniec maja br. zwiększył się do 314 szt., a elektrycznych skuterów i motocykli - do 4 139 szt. W porównaniu do danych z kwietnia, liczba autobusów elektrycznych utrzymała się na tym samym poziomie i wynosi 198 szt." - czytamy w komunikacie.