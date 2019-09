PSPA: Liczba rejestracji elektrycznych aut osob. wzrosła o 89% r/r w I-VIII

Pod koniec sierpnia 2019 r. w Polsce zarejestrowane były 6 672 elektryczne samochody osobowe, z których dwie trzecie stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV) - 4 178, a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV) - 2 494. Podział rynku między BEV a PHEV w Polsce niezmiennie wynosi 63% do 37%. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 388 szt., a liczba autobusów elektrycznych wzrosła do 206 szt., podano w komunikacie.