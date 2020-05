PSPA: Liczba rejestracji elektrycznych aut osobowych wzrosła o 45% r/r w I-IV

"Pod koniec kwietnia 2020 r. po polskich drogach jeździły 11 132 elektryczne samochody osobowe, z których 56% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. batteryelectricvehicles) - 6 267 szt., a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybridelectricvehicles) - 4 865 szt. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 585 szt., natomiast autobusów elektrycznych do 252 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec kwietnia br. osiągnęła liczbę 6 740 szt." - podano w komunikacie.

"Łączna sprzedaż EV w 2020 r. pozostaje wyższa niż w tym samym okresie 2019 r. Sektor elektromobilności okazał się odporniejszy na skutki pandemii, ale na ostateczny rachunek, jaki branży wystawi kryzys, musimy jeszcze poczekać. To co teraz ważne, to dalszy rozwój zeroemisyjnego transportu, który powinien być wsparty przez państwo, np. w formie odliczenia 100% VAT od nabycia i eksploatacji samochodów elektrycznych czy też uproszczenia procedur instalacji i odbioru infrastruktury ładowania. Pakiet niezbędnych zmian zaproponowało PSPA" - powiedział dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur, cytowany w komunikacie.