PSPA złożyło w Ministerstwie Energii projekt E-taryfy dla elektromobilności

PSPA przeprowadziło szerokie konsultacje branżowe projektu z kluczowymi podmiotami polskiego sektora elektromobilności, zaangażowanymi w budowę infrastruktury ładowania (80 proc. ogólnodostępnych punktów ładowania w Polsce należy do przedsiębiorstw zrzeszonych w PSPA). Koncepcja była także prezentowana na rządowym Komitecie Sterującym Programu Elektromobilność oraz na spotkaniu branżowym w Brukseli, zorganizowanym przez The European Association for Electromobility (AVERE), podano.

Zdaniem PSPA, aby przyspieszyć wzrost sektora zrównoważonego transportu, konieczne jest wprowadzenie zmian do polskiego porządku prawnego. W przypadku szybkich ładowarek na prąd stały (DC) o mocy 50 kW, niezbędnych do poruszania się pojazdami elektrycznymi na dłuższych trasach, opłaty stałe dystrybucyjne wynoszą obecnie ok. 1 000 zł miesięcznie. Co istotne, operatorzy sieci stacji ładowania w