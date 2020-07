PSR: 18% Polaków rozważa zakup roweru w najbliższym czasie

"Jazda na rowerze to jeden z najbardziej ekologicznych środków transportu - nie wiąże się z jakimikolwiek zanieczyszczeniami powietrza, nie generuje dwutlenku węgla. Dzięki dobrze przygotowanej i wciąż rozwijanej infrastrukturze, rower jest także szybki, bezpieczny i pozwala uniknąć zakorkowanych ulic miast. Z przeprowadzonego na zlecenie PSR badania wynika, że aż 41% Polaków korzysta z jednośladu, ograniczając podróżowanie innymi środkami transportu. Rezygnujemy głównie z komunikacji miejskiej, taksówek oraz samochodów. Ponadto Polacy częściej wsiadają na rowery - aż 24% z nich deklaruje, że jeździ więcej niż w poprzednim roku" - czytamy dalej.

PSR zauważa, że rower to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu, bardzo popularny wśród milionów Polaków. Badania wykazały, że 45% z nas zamierza spędzić wakacje z rowerem.

"Dziś, w dobie pandemii i zagrożeń związanych z zanieczyszczonym powietrzem i nadmierną produkcją dwutlenku węgla, poszukujemy środków komunikacji odpowiadających na potrzeby naszych czasów. Najnowsze badania pokazują, że rower jest najlepszym rozwiązaniem. Nie bez znaczenia jest również fakt, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca jednoślad, jako bezpieczny środek transportu. Zdaniem WHO umożliwia on utrzymanie odpowiedniego dystansu, a tym samym wpływa na ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa" - podkreśla organizacja.