Punch Punk Games rozpoczyna kampanię na Kickstarterze

"Gra 'This is the Zodiac Speaking' to aktualnie jeden z głównych projektów naszego studia. Bardzo nas cieszy, że zainteresowanie grą już teraz jest ogromne, co widać chociażby po wciąż rosnących wyświetleniach filmu z demo gry na kanale irlandzkiego youtubera jacksepticeye. Co ważne, otrzymaliśmy też bardzo pozytywny feedback z samego Kickstartera. Zbiórka pozwoli nam na usprawnienie procesu nanoszenia ostatnich poprawek, czyli przeprowadzenie testów, porting oraz szlify wizualne. Dokładamy wszelkich starań, żeby dostarczyć graczom najwyższej jakości produkt" - powiedział prezes Krzysztof Grudziński, cytowany w komunikacie.

"This is The Zodiac Speaking" to osadzona w Kalifornii lat 70. gra detektywistyczna typu FPP oparta na prawdziwej historii seryjnego mordercy. Rozgrywka pozwala wcielić się w postać Roberta Hartnell'a - dziennikarza, który pewnego dnia słyszy w słuchawce telefonu słynne zdanie Hello, this is the Zodiac speaking. Mroczny thriller przygodowy składa się z dwóch trybów rozgrywki. Scenariusz został stworzony we współpracy z laureatem nagrody Nike Łukaszem Orbitowskim, podano także.

"Przewidzieliśmy wiele ciekawych nagród dla wszystkich wspierających nas wpłatą, między innymi zdjęcie w grze, nazwisko na liście Zodiaka czy oryginalny soundtrack. Przygotowaliśmy też nagrody fizyczne takie jak unikalna deskorolka lub komiks. Chcemy docenić wszystkich wpłacających. Myślę też, że takie gadżety to wielka wartość dodana dla pasjonatów gier" - dodał Grudziński.

Punch Punk Games niedawno zakończył drugą zbiórkę crowdinvestingową, dzięki której pozyskał finansowanie w kwocie 1,5 mln zł. Obydwie transze zakończyły się w rekordowym tempie. Środki przeznaczone zostały głównie na produkcję gry "Moonshine VR". W tegorocznym portfolio PPG poza "This is the Zodiac Speaking" jest także "Drug Dealer Simulator VR", którego wydanie PC zarobiło już ponad 1 mln dolarów. W kolejnych miesiącach swoje premiery będą miały "Aida", "Moonshine VR", "Yacht Mechanic Simulator" oraz "Fishing Simulator VR". Strategia firmy zakłada również tworzenie gier VR i symulatorów na zlecenie, podano dalej.

Do końca 2020 roku Punch Punk Games chce dołączyć do grona spółek publicznych notowanych na NewConnect.

Punch Punk Games to studio założone w 2016 roku, które koncentruje się na grach o oryginalnej oprawie wizualnej połączonej z silną narracją i filmowym stylem opowiadania. Celem PPG jest zbudowanie studia klasy Indie Premium.

technologie media telekomunikacja giełda wiadomości giełda na żywo

Źródło: