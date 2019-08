PZPM: Liczba rejestracji autobusów nowych spadła o 35,8% r/r do 106 w VII

"Po 7 miesiącach 2019 r. zdecydowanym liderem autobusowego rynku w Polsce została marka Mercedes-Benz (744), która w ostatnim miesiącu przełamała utrzymujący się od początku roku spadek i zanotowała wzrost sprzedaży oraz udziałów (+66 szt. / +9,7% r/r; udział +3,1 pkt proc.). Zdecydowanie najlepsza sytuacja dla niemieckiego producenta panuje w kategorii MINI (poniżej 8 ton DMC), gdzie zarejestrowano aż 554 pojazdy z trójramienną gwiazdą i to ten segment pozwolił marce uzyskać 45,1% udziału w całym rynku. Na drugim miejscu jest Solaris, który od początku 2019 roku rejestruje wyłącznie autobusy miejskie i to wyłącznie powyżej 8 t DMC. Producent z Bolechowa ma na swoim koncie 246 pojazdów, czyli o 25 szt. mniej niż przed rokiem (-9,2%). Zapewniło to marce 14,9% udział (-2 pkt proc.) Dodajmy, że Solaris w klasyfikacji powyżej 8 ton DMC zajmuje pierwsza lokatę z 25,6% udziałem - przed marką MAN (197 szt. i 20,5% udziału) oraz Mercedes-Benz (190 szt. / 19,8% udziału). Trzecią pozycję w ogólnym rankingu zajmuje

MAN, który zawdzięcza ją przede wszystkim realizacji kontraktów na autobusy miejskie dla Warszawy, Nowego Sącza i Częstochowy. Dokładając do tego dobrą sprzedaż minibusów (15) MAN zamknął okres styczeń-lipiec w br. z wynikiem 212 rejestracji (+38 szt. / +21,8%) i z 12,8% udziałem (+2 pkt proc.). Czwarte miejsce na autobusowym rynku ma Iveco, które realizując m.in. kontrakt dla ZG PKS Rzeszów cały czas wysoko plasuje się w sprzedażowych rankingach. Co warto podkreślić, Iveco ma także czwarte miejsce w mocno obstawionym segmencie miejskim (43 szt.), co jest najlepszym rezultatem w historii obecności tej marki na polskim rynku) oraz drugą pozycję w kategorii MINI (90). Łącznie marka ma na swoim koncie 141 rejestracji i zbliża się do 9% udziału w całym rynku (+68 szt. / +93,2% r/r / udział +3,9 pkt proc.)" - podano w rankingu marek.