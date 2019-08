PZPM: Liczba rejestracji autobusów używanych spadła o 5,3% r/r do 197 szt. w VII

"W lipcu na rynku sprowadzanych, używanych autobusów odnotowaliśmy 197 rejestracji, czyli mniej niż w maju (253) i zdecydowanie mniej niż w kwietniu (338). To także rezultat poniżej średniomiesięcznego poziomu z 2018 r. (262 szt.), jak i z 2017 r. (277 szt.), co może oznaczać koniec zakupów przed tegorocznym sezonem wakacyjnym i dopiero pierwsze przygotowania pod zakup gimbusów. Jak na razie w kategorii międzymiastowej - gdzie rejestruje się najwięcej autobusów kupowanych pod przewozy szkolne - mamy spadek (-18 szt. / -24,7% r/r), a w kategorii szkolnej - zero. 'Minus' także dotknął segment MINI (-5 szt. / - 9,8% r/r) oraz autobusy miejskie (- 2 szt. / -6,5% r/r), natomiast 'plus' pojawił się w kategorii turystycznej (+4 szt. / +7,7% r/r)" - czytamy w komunikacie.