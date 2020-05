PZPM: Rejestracje nowych autobusów spadły o 76,6% r/r w kwietniu

"Taki wynik oznacza rekordowy spadek aż o 209 szt. r/r ( -76,6%). To także niższy rezultat w porównaniu z marcem br. o 53 szt. (-45,3%). To pokazuje prawdziwy wpływ epidemii na rynek, gdyż część pojazdów w marcu została jeszcze zarejestrowana, gdy gospodarka pracowała na normalnych obrotach. Teraz zaczął się czas głębokiego kryzysu" - czytamy w raporcie.

"W kwietniu br. odnotowaliśmy spadki we wszystkich segmentach funkcjonalnych. Największą zmianę, pod względem liczby zarejestrowanych autobusów, zanotowaliśmy w strategicznej dla rynku kategorii MINI, w której liczba wydanych pojazdów była o 86 szt. niższa niż przed rokiem (-87,8%). Podobny spadek zapanował także wśród autokarów (-72 szt. / -93,5%), które do tej pory statystycznie całkiem dobrze się prezentowały. Wynikało to z przesunięcia turystycznej sprzedaży w ubiegłym roku na późniejsze miesiące. Teraz mamy prawdziwy obraz sytuacji. Spory 'minus' odnotowaliśmy w drugiej, strategicznej dla polskiego rynku kategorii autobusów miejskich. W ostatnim miesiącu odnotowaliśmy w niej 47 rejestracji (-46 szt. i -49,5%). Podobnie nieciekawa sytuacja panuje w niszowym segmencie autobusów międzymiastowych, w którym marzec br. zakończył się ze spadkiem o 80% - z ubiegłorocznego poziomu 5 szt. a kwiecień br. ze spadkiem 100% od 5 szt. w ub.r. do zera" - czytamy także.