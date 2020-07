PZPM: Rejestracje nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5 t spadły o 54,5% r/r w VI

"Tendencja spadkowa na rynku pojazdów użytkowych trwa nieprzerwanie od lipca ub.r. Ostatnio niższe wyniki czerwcowe zanotowaliśmy w 2014 r. (1 509 szt.) po zawirowaniach rynku wywołanych wtedy zmianami wymagań prawno homologacyjnych głównie odnoszących się do samochodów ciężarowych. Teraz w obu kategoriach pojazdów, oprócz zarysowującego się jeszcze pod koniec ub.r. obniżenia koniunktury, do spadków dołożyła się pandemia COVID-19. Po jej przygaśnięciu wydania ostatniego miesiąca mocno przyspieszyły i wzrosły w porównaniu do maja aż o 61,0% (po wzroście w maju do kwietnia o 5,6%). Przed nami dwa miesiące wakacyjne, które zazwyczaj charakteryzują się obniżeniem aktywności w tej części rynku i dopiero po wrześniu będzie można ocenić czy na ile trwałe są pierwsze sygnały o wychodzeniu z obecnego 'dołka'" - czytamy w komunikacie.