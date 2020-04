PZU dzieli zyski. Ponad 7 mln zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z wcześniejszą rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego zarząd PZU nie planuje wypłaty dywidendy w tym roku. Urzędnicy wyraźnie zasugerowali, by zarobione pieniądze zarówno banki jak i firmy ubezpieczeniowe zatrzymały wzmacniając swoje kapitały. Ma to zabezpieczyć je na gorsze czasy, a takie nadchodzą w związku z koronawirusem.

Skoro inwestorzy nie mają co liczyć na dywidendę, to co stanie się z zyskiem za 2019 rok w kwocie ponad 2,6 mld zł? Zarząd PZU zarekomendował przeznaczyć go w zdecydowanej większości na kapitał zapasowy.