PZU wdraża sztuczną inteligencję przy obsłudze szkód komunikacyjnych

"Sukcesem zakończyła się pilotażowa faza innowacyjnego projektu wykorzystania sztucznej inteligencji (artificial intelligence). Polegała ona na przetestowaniu i wdrożeniu uczenia maszynowego (machine learning) oraz automatycznej analizy obrazów (computer vision) w czasie rzeczywistym w procesie obsługi szkody komunikacyjnej. Ten innowacyjny projekt rozwijany jest przez PZU we współpracy z europejskim startupem" - czytamy w komunikacie.

W ramach pilotażowej fazy projektu poddano analizie kosztorysy oraz dokumentację zdjęciową z ponad 20 000 szkód komunikacyjnych. Dzięki temu algorytmy sztucznej inteligencji wdrożone przez PZU są w stanie teraz nie tylko samodzielnie dokonać analizy zdjęć dokumentujących szkodę, ale również nazwać konkretną część auta, określić zakres uszkodzenia oraz zakwalifikować do naprawy lub wymiany dany podzespół. Sztuczna inteligencja potrzebuje zaledwie 30 sekund na przeprowadzenie analizy dokumentacji technicznej. Ponadto zastosowane rozwiązanie pozwoli na wyselekcjonowanie 90% dokumentacji, która spełnia wymagania niezbędne do zachowania wysokiej jakości obsługi szkody w PZU. Pozostałych 10% dokumentacji wymagającej dodatkowej ekspertyzy, sztuczna inteligencja skieruje do analizy wykonywanej bezpośrednio przez pracowników PZU. Zakończenie pozytywnym wynikiem pilotażu i wdrożenie tej innowacji pozwoli na 10-krotne usprawnienie procesu weryfikacji dokumentacji technicznej oraz ograniczy czas potrzebny na obsługę

zgłoszenia, podano również.