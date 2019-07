PZWLP: Rynek wynajmu długoterminowego aut wzrósł o 11,7% r/r w I poł. 2019

"Dane po pierwszym półroczu potwierdzają, że wprowadzone od 2019 roku zmiany przepisów podatkowych od aut służbowych nie mają niekorzystnego wpływu na rozwój wynajmu długoterminowego aut w Polsce. Rynek wynajmu długoterminowego samochodów w naszym kraju utrzymuje dotychczasową dużą dynamikę rozwoju i na koniec czerwca osiągnął dwucyfrowy wzrost 11,7% r/r, a więc zbliżony do wartości odnotowywanych w poprzednich latach. Branża wynajmu długoterminowego zakupiła w pierwszym półroczu 2019 r. o 3,6% więcej nowych aut osobowych, niż rok wcześniej i wyróżniała się pod tym względem na polskim rynku. Całkowita sprzedaż nowych samochodów do firm

pozostawała bowiem w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku na poziomie niemalże identycznym, co w porównywalnym okresie rok temu. Z kolei, w przypadku konkurencyjnych form finansowania aut służbowych łącznie, czyli zakupu, kredytu i leasingu finansowego sprzedaż była nawet nieznacznie niższa" - czytamy w komunikacie.

Podobnie jak po pierwszym kwartale roku, dane na koniec czerwca 2019 r. również wskazują na wyhamowanie tempa wzrostu sprzedaży nowych aut w polskich salonach, które było do tej pory napędzane niemalże całkowicie przez zakupy dokonywane przez firmy. Bardzo wysoki poziom sprzedaży ustanowiony w rekordowym pod tym względem zeszłym roku, pozostawał w pierwszych miesiącach 2019 roku trudny do pokonania. Za obroty w salonach nadal w zdecydowanej większości, bo aż 68,5% przypadków, odpowiadały firmy. Ich udział w sprzedaży nowych aut osobowych, choć bardzo wysoki, to jednak nieznacznie, o 0,9%, zmniejszył się w pierwszym półroczu 2019 w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, podano także.