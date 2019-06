PZWLP: Rynek wynajmu długoterminowego aut wzrósł o 14% r/r w I kw. 2019 r.

"Obserwowana w I kwartale stagnacja na rynku nowych aut kupowanych przez firmy, nie dotyczyła wynajmu długoterminowego, w przypadku którego odnotowany został wzrost. W przeciwieństwie do konkurencyjnych form finansowania aut służbowych, czyli zakupu, kredytu, czy klasycznego leasingu finansowego . Zgodnie z danymi PZWLP, branża nabyła w tym czasie o 3,7% nowych aut osobowych więcej niż przed rokiem, łącznie 19,4 tys. W przypadku pozostałych form finansowania liczonych łącznie, odnotowany został pod tym względem wynik nieznacznie ujemny, na poziomie -0,8% r/r" - czytamy w komunikacie.

W wynajmie długoterminowym znalazło się więcej niż co piąte nowe auto osobowe nabywane przez firmy i przedsiębiorców w pierwszym kwartale roku. Łączny udział tej formy finansowania samochodów służbowych w całkowitej sprzedaży aut do firm wyniósł 21,2% i zwiększył się o 0,7% r/r, podano także.

"Polski rynek wynajmu długoterminowego znajduje się bowiem wciąż w fazie nasycania i szybkiego wzrostu, a usługa ta jest coraz częściej wybierana przez duży w naszym kraju sektor MŚP, który często zastępuje wynajmem dotychczas wykorzystywany klasyczny leasing finansowy samochodów. Główny wskaźnik tempa rozwoju branży wynajmu długoterminowego, czyli wzrost łącznej floty pojazdów znajdujących się w tej usłudze na rynku, to po pierwszym kwartale 14% r/r, czyli wartość podobna do tych, jakie były notowane w dwóch poprzednich, rekordowych dla branży latach" - powiedział prezes PZWLP, dyrektor generalny Arval Polska Grzegorz Szymański, cytowany w komunikacie.

Biorąc pod uwagę najważniejszy w przypadku wynajmu długoterminowego wskaźnik, a więc łączną liczbę aut w usłudze Full Serwis Leasing, tempo wzrostu branży w I kwartale 2019 roku wyniosło 14% r/r, w porównaniu do 15,1% w I kw. 2018 i 13,2% w I kw. 2017. Wiele wskazuje na to, że bieżący rok będzie kolejnym, w którym rynek wynajmu długoterminowego w Polce będzie rósł w bardzo szybkim, dwucyfrowym tempie, czytamy dalej.

Na koniec marca 2019 r. we flocie firm należących do PZWLP (reprezentujących ok. 80% rynku) w wynajmie długoterminowym znajdowało się łącznie 152 842 samochodów, z czego zdecydowana większość (94,5%) pozostawała w usłudze Full Serwis Leasingu.