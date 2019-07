technologie 42 minuty temu

QubicGames: Premiera '#RaceDieRun' na Nintendo Switch 9 sierpnia

QubicGames otrzymał potwierdzenie od Nintendo of America i Nintendo of Europe o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "#RaceDieRun" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 9 sierpnia 2019 roku, podała spółka. Gra dostępna będzie w przedsprzedaży od 1 sierpnia 2019 roku.