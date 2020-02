QubicGames widzi wysoki potencjał sprzedażowy 6 nowych gier na Switch

"Zależy nam na urozmaiconym portfolio, w którym każdy gracz znajdzie coś dla siebie. Dlatego wśród gier, które trafią do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych miesięcy, znajdą się zarówno gry imprezowe jak i bardziej klasyczne wyścigi, strategie czy gry akcji . Ze względu na ich różnorodność i unikalność wśród tytułów dostępnych na konsolę Nintendo Switch widzimy wysoki potencjał sprzedażowy" - powiedział Pieczykolan, cytowany w komunikacie.

Wśród nich znajdują się takie tytuły, jak: "Welcome to Primrose Lake", "Pocket Mini Golf", "HyperParasite", "Tharsis" oraz "Gravity Rider Zero". Wszystkie wymienione tytuły zadebiutują na konsoli Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii, podano także.