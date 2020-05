technologie 48 minut temu

QubicGames wyda serię 7 gier 'BIT.TRIP' na Nintendo Switch i Xbox One

QubicGames pozyskał licencję od Gajin Games Inc.na wydanie serii 7 gier z konsoli Nintendo Wii "BIT.TRIP" na platformy Nintendo Switch i Xbox One, podała spółka. Na podstawie umowy spółka przygotuje oraz wprowadzi do dystrybucji na platformach Nintendo Switch i Microsoft Xbox One wersje gier: "BIT.TRIP BEAT", "BIT.TRIP CORE", "BIT.TRIP VOID", "BIT.TRIP RUNNER", "BIT.TRIP FATE", "BIT.TRIP FLUX" oraz "BIT.TRIP Presents... Runner2".