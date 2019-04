Radpol miał 2,13 mln zł zysku netto, 11,26 mln zł zysku EBITDA w 2018 r.

" Spółka pierwszy raz od kilku lat zakończyła rok pozytywnym wynikiem netto i to w wysokości ponad 2 mln zł. Wynik na poziomie wskaźnika EBITDA jest niemal dwukrotnie wyższy niż w roku ubiegłym oraz prawie siedmiokrotnie wyższy niż w roku 2016" - napisała prezes Anna Kułach w liście do akcjonariuszy.

Sprzedaż na nowych rynkach i do nowych klientów sięga 11 mln zł, podała prezes.

"Trudnym procesem okazało się zdobywanie rynków zagranicznych, ponieważ wiele miesięcy zajął nam proces pozyskiwania wymaganych certyfikatów i dopuszczeń, jednak dynamiczne wzrosty sprzedaży zagranicznej w czwartym kwartale 2018 roku pokazują, że jesteśmy coraz lepiej przygotowani do zdobywania rynków zagranicznych i planujemy pokazać to w roku 2019" - dodała szefowa Radpol.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.