Rating CD Projektu zagrożony. Eksperci pokazują długą listę problemów

To oznacza, że choć sam rating pozostał bez zmian - na poziomie "BBB" (dziewiąta ocena w dwudziestostopniowej skali), przy okazji kolejnej aktualizacji, jest możliwość obcięcia ratingu. Sam EuroRating wskazuje, że w perspektywie kolejnych 12 miesięcy prawdopodobieństwo takiego działania jest większe niż 1:3.

"Zwykle w ciągu miesiąca sprzedaż gier z segmentu AAA spada o około 50-65 proc. Tymczasem sprzedaż najnowszej gry CD Projektu po miesiącu spadła aż o 96 proc., a po dwóch miesiącach skala spadków sięgnęła aż 99 proc. Istotny wpływ na to miało m.in. wycofanie tytułu ze sprzedaży na platformie PayStation Store (co spowodowane było bardzo niską jakością gry w wersji na konsole starszej generacji)" - czytamy w uzasadnieniu.

Eksperci EuroRatingu wskazują, że pomimo wydania przez CD Projekt w ostatnich miesiącach dwóch zestawów poprawek do "Cyberpunka", gra nie wróciła do sprzedaży w serwisie Sony. Ponadto, gwałtownie spadła liczba osób grających w ten tytuł na platformie Steam. W kwietniu było to średnio zaledwie kilkanaście tysięcy graczy, podczas gdy w grudniu ponad 330 tysięcy, a w szczytowym momencie nawet ponad milion.