RE wzywa Komisję do opracowania planu awaryjnego dla sektora transportu

Zdaniem Rady, plan awaryjny powinien obejmować co najmniej:

- przygotowanie wytycznych i zestawów najlepszych praktyk, by wzmocnić odporność sektora

- stworzenie spójnych ram regulacyjnych w odniesieniu do wyłączeń w przypadku wystąpienia pandemii i innych poważnych sytuacji kryzysowych.

Rada zachęca Komisję, by ta rozszerzyła, w stosownych przypadkach, po części lub w pełni, plan awaryjny na transport pasażerski i całą branżę transportową, podano także.

RE zwraca uwagę na zobowiązanie UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i potrzebę promowania cyfryzacji sektora transportu. Wzywa też Komisję do opracowania szczegółowych ram tymczasowej pomocy państwa.