Red Dev Studio liczy na debiut na NewConnect w II kw. br.

"W krótkim czasie udało nam się zakończyć prace związane z napisaniem dokumentu informacyjnego i złożeniem wniosku do GPW . Debiut na rynku publicznym stwarza nam okazję do pokazania swojej działalności inwestorom i otwiera drzwi do tworzenia większych projektów w przyszłości. Uważamy, że jako spółka publiczna będziemy mogli cieszyć się większym zaufaniem wśród kontrahentów i współpracowników" - powiedział prezes Red Dev Studio Wojciech Sypko, cytowany w komunikacie.

Red Dev Studio to 15-osobowa spółka gamingowa złożona z dwóch zespołów deweloperskich. Skupia młodych i ambitnych pasjonatów elektronicznej rozrywki, którzy mają już na koncie kilka wydanych gier. Produkcje spółki sprzedawane są na całym świecie w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem platform Steam, App Store oraz Google Play. Strategia studia zakłada produkcję 3-4 projektów rocznie, o budżecie ok. 100 - 300 tys. zł, podano w informacji.

Kolejnym kluczowym projektem studia jest slasher Down to Hell, którego premiera jest zaplanowana na 18 kwietnia br. Gracz wcieli się w postać doświadczonego wojownika, którego zadaniem jest uratowanie tajemniczej dziewczynki z rąk demonów. Na każdym z pięciu etapów użytkownik zmierzy się z coraz trudniejszymi przeciwnikami, którzy przetestują jego umiejętności, m.in. zdolność szybkiego podejmowania decyzji czy spostrzegawczość. W marcu Red Dev Studio zawarło również umowę wydawniczą z Qubic Games na porting i wydanie gry Down to Hell na konsolę Nintendo Switch, dodano w komunikacie.