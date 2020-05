Red Dev Studio planuje 3 premiery gier w II kwartale

Gra "Doubles Hard" to gra zręcznościowa, w której celem gracza jest zebranie diamentów, przy jednoczesnym unikaniu spadających obiektów. Musi on także omijać ruchomych przeciwników utrudniających mu przejście przez poszczególne etapy gry. Tytuł trafił do sklepu Steam, obecnie trwa ustalenie daty premiery gry na platformie. Wydawcą tytułu jest Ultimate Games. Gra "Powetris" to kreatywne połączenie znanych i docenianych klasycznych tytułów, tj. "Pipemania" i "Tetris". Zadaniem gracza jest układanie spadających klocków i na bieżąco podejmowanie szybkich decyzji, które mają wpływ na dalszą rozgrywkę. Trójwymiarowa gra logiczna "Space Shift", inspirowana klasyczną dwuwymiarową grą "Sokoban", jest w fazie testów, prowadzonych wspólnie z wydawcą - No Gravity Games, podano także.