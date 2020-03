Red Dev Studio: Premiera gry 'Doubles Hard' ustalona na 15 kwietnia

Gra zadebiutuje na platformie Nintendo Switch , a niedługo potem również na Steam. "Doubles Hard" to gra logiczno-zręcznościowa, inspirowana klasykiem o zbieraniu diamentów. W odróżnieniu od pierwowzoru, rozgrywka toczy się na w pełni trójwymiarowej planszy. Producentem gry jest Red Dev Studio, a rolę wydawcy i dystrybutora pełni Ultimate Games , poinformowano.

Już wkrótce na rynek trafi kolejny tytuł w ramach dalszej kooperacji. Będzie to "Drill Deal" - symulator morskiej platformy wiertniczej , podano także.

"W połowie kwietnia na rynek trafi nasz pierwszy tytuł z zaplanowanych premier na ten rok - 'Doubles Hard' będzie dostępny w wersji konsolowej na Nintendo Switch. Tytuł jest hołdem dla kultowej gry 'Boulder Dash', w której gracz zbiera diamenty na dwuwymiarowej planszy. Ponieważ naszym celem było podniesienie rozgrywki na nowy poziom, postanowiliśmy udoskonalić jej pierwowzór i dołożyć do niej trzeci wymiar. Dzięki temu zyskamy możliwość projektowania bardziej skomplikowanych poziomów. Nasz projekt niebawem będzie także dostępny w wersji na PC (Steam), co mam nadzieję ucieszy jeszcze większą rzeszę fanów gier logiczno -zręcznościowych" - powiedział prezes Red Dev Studio Wojciech Sypko, cytowany w komunikacie.

Oprócz wspomnianej produkcji, Red Dev Studio prowadzi pracę nad innymi tytułami. Aktualnie w portfolio studia znajdują się m.in.: "Chicken Rider" (PC, Mobile, Nintendo Switch), "Professor Madhouse" (PC, Mobile), "Powertris" (Mobile), "Drill Deal" (w produkcji, Steam - premiera niebawem), "Down to Hell " (wersja na PC, Mac i Switch), wymieniono.

W grudniu 2019 roku spółka wprowadziła do sprzedaży "Down to Hell" w wersji na Nintendo Switch. W kilka dni od rozpoczęcia dystrybucji gra została sprzedana w liczbie ponad 1 tys. kopii.