Red Dev Studio rozpoczęło prace nad grą 'Gravity Maze'

"Zakończenie prac na grą powinno nastąpić w czerwcu 2020 roku. Emitent planuje wydanie gry na platformie Nintendo Switch (platforma wiodąca). Wydawcą gry będzie No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie, a wydanie nastąpi w ramach współpracy stron [...]. Decyzja o przystąpieniu do produkcji gry została podjęta m.in. po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji wydawcy co do potencjału sprzedażowego gry" - czytamy w komunikacie.