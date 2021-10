Rekordowa seria wzrostów cen ropy naftowej. To już dziewiąty tydzień

Za chwilę Polacy ruszą w trasę, by odwiedzić groby swoich bliskich. Lepiej wcześniej zatankować bak do pełna, bo nie widać końca podwyżek cen paliw. Dzieje się tak głównie z powodu stale drożejącej ropy naftowej. Na giełdach padają kolejne rekordy.

To już dziewiąty tydzień z rzędu, gdy ropa idzie w górę. Z taką serią nie mieliśmy do czynienia przynajmniej od 1983 roku. To pokazuje skalę obecnego kryzysu energetycznego, który w głównej mierze napędza notowania surowca.