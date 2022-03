Wybuch wojny w Ukrainie przewrócił światowy porządek. Np. ceny uprawnień do emisji CO2 gwałtownie spadły (o około 30 proc.), a wraz z tym silnie rosną ceny węgla . Tona w portach ARA (Amsterdam, Rotterdam i Antwerpia) kosztuje już ponad 300 dolarów. Tamtejszy rynek jest wyznacznikiem dla całej Europy.

Jeszcze przed wybuchem wojny tona węgla była tam wyceniana na około 200 dolarów, co oznacza dynamiczny skok o ponad 50 proc. Warto zauważyć, że przez lata ceny wahały się między 50 i 100 dolarów .

Dla nabywców węgla (przemysłu czy klientów indywidualnych) to fatalne wieści. To kolejny element całej gamy towarów, które bardzo silnie rosną. Jest to jednocześnie złoty czas dla całej branży wydobywczej. Największe polskie spółki z warszawskiej giełdy w ostatnich dniach cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów.