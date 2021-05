Rekordowy wzrost EBITDA Wirtualnej Polski w pierwszym kwartale 2021 roku

Łączne przychody ze sprzedaży Wirtualna Polska Holding S.A. w segmentach online i tv w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosły prawie 180 mln złotych. To oznacza wzrost o jedną piątą w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto spółki przekroczył 27 mln zł, a EBITDA 60 mln zł, co oznacza wzrost o 48 proc.