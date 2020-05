Rekrutacja do IV edycji programu MIT Enterprise Forum CEE potrwa do 28 czerwca

"W obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19 ludzkość walczy dziś nie tylko o zdrowie i życie ponad 7,6 mld mieszkańców naszego globu, ale także o przyszłość światowej gospodarki. W nowej rzeczywistości muszą odnaleźć się nie tylko państwa i ich służba zdrowia, ale również firmy, dla których najbliższe miesiące będą sprawdzianem dla ich modeli biznesowych. W walce z efektami postępującej pandemii koronawirusa i nim zakażonych szczególnie mocno pomagają nam innowacyjne rozwiązania i usługi rozwijane przez startupy" - czytamy w komunikacie.

Poszukiwaniem i wspieraniem startupów rozwijających innowacje z obszaru nauki i nowych technologii w regionie CEE od lat zajmuje się właśnie akcelerator MIT Enterprise Forum CEE.

"Wiele rozwiązań opracowanych przez startupy z poprzednich edycji akceleratora MIT Enterprise Forum CEE już dziś ma zastosowanie w medycynie czy biznesie. Technologie startupów z naszego regionu mogą realnie wpłynąć na jakość naszego zdrowia i życia" - powiedział Head of Acceleration MIT Enterprise Forum CEE Łukasz Owczarek, cytowany w materiale.

Akceleracja MIT Enterprise Forum CEE jest realizowana pod patronatem prestiżowego ośrodka naukowego i amerykańskiej kuźni unicornów - Massachussets Institute of Technology (MIT). Sama kwalifikacja do udziału w programie akceleracji afiliowanym przy MIT to krok milowy w rozwoju każdego przedsiębiorstwa myślącego o ekspansji czy wejściu na rynek w USA, podkreślono.

22 startupy, które dostaną się do IV edycji programu MIT Enterprise Forum CEE, uzyskają dostęp do zespołu ponad 120 polskich i międzynarodowych ekspertów, unikalnego know-how z uniwersytetu MIT, przekazywanego w oparciu o model 24 kroków przedsiębiorczości zdyscyplinowanej autorstwa Billa Auleta - prof. na MIT, a także zaplecza technicznego i technologicznego partnerów programu. Każdy z przedsiębiorców otrzymuje również szansę na pilotażowe wdrożenie swojego projektu sfinansowane w kwocie do 200 tys. zł.

"W MIT EF CEE rozumiemy, jak ważne szczególnie dziś jest wspieranie rozwoju innowacji i ludzi za nimi stojącymi. To, co oferujemy startupom zgłaszającym się do IV edycji programu MIT Enterprise Forum CEE, to realna pomoc w rozwoju ich modeli biznesowych i łączenie ich z potencjalnymi inwestorami, partnerami biznesowymi i przyszłymi klientami w Polsce, regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Stanach Zjednoczonych. Wszystko po to, by w przyszłości mogli sprawnie odnaleźć się w rynkowej rzeczywistości, skutecznie skomercjalizować swoje rozwiązania oraz efektywnie pozyskiwać kolejne rundy finansowania" - dodał Owczarek.

Najlepsze startupy naukowo-technologiczne z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, wybrane w trakcie planowanego na styczeń 2021 roku DemoDay programu, uzyskają również zaproszenie na Bootcamp w Bostonie, a w jego trakcie możliwość zaprezentowania swoich technologii przed inwestorami i potencjalnymi klientami z USA. Wizyta szkoleniowa w Bostonie to również czas na osobiste poznanie jednego z największych na świecie ekosystemów innowacji oraz przygotowanie strategii wejścia swojego biznesu na rynek amerykański przy wsparciu najlepszych ekspertów, podano także.

Uzupełnieniem programu akceleracji jest konkurs CVC Young Innovator Awards - organizowany przez CVC Capital Partners - partnera programu MIT Enterprise Forum CEE. Na zwycięzcę czekać będzie nagroda w wysokości 100 tys. zł. W rywalizacji mogą wziąć udział startupy, które zakwalifikują się do programu, spełnią wymogi regulaminowe konkursu, a ich technologie cechować się będą wysoką użytecznością społeczną.

"Pandemia COVID-19 przyniosła radykalne zmiany w naszym codziennym życiu, w naszych dotychczasowych nawykach i trwale odbije się na rzeczywistości biznesowej, gwałtownie przyspieszając takie trendy jak cyfryzacja, ale też wzmacniając takie trendy jak społeczna twarz biznesu. Obecny kryzys wyłoni nowych liderów spośród tych spółek, które będą potrafiły szybko zaadaptować się do 'nowej normalności' i odpowiadać na realne potrzeby klientów. W konkursie chcemy docenić tych, którzy potrafią obserwować trendy rynkowe i odpowiadając na nie, tworzą innowacyjne rozwiązania technologiczne, jednocześnie adresując potrzeby społeczne" - podsumował Partner CVC Capital Partners Krzysztof Krawczyk.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące