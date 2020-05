RevDeBug pozyskał 2 mln zł od KnowledgeHub Starter, ma patent w USA

"Naprawianie błędów w oprogramowaniu to proces, który nie zmienił się zasadniczo od czasów sprzed internetu i polega w dużej mierze przede wszystkim na zgadywaniu. Wymaga długich analiz kodu źródłowego, wielu prób odtworzenia sytuacji i środowiska, gdzie wystąpił problem i zajmuje nawet 60% czasu pracy programistów. Sami mamy długoletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania. RevDeBug był w pierwszej kolejności rozwiązaniem naszych własnych problemów z testowaniem i naprawą błędów. Pozwolił nam skrócić oba te procesy o połowę i ułatwił odbiory dostarczanych rozwiązań. Oszczędność czasu przekłada się na wymierną oszczędność pieniędzy, co doceniają nasi klienci. Tylko w przypadku T Komp było to 300 tys. USD traconych przychodów rocznie. Uzyskany patent i inwestycja KnowledgeHub Starter to dodatkowe potwierdzenie wartości naszego rozwiązania" - powiedział współzałożyciel i CEO RevDeBug Tomasz Kruszewski, cytowany w komunikacie.