Revolut: Użytkownicy kart Standard i Premium mogą handlować akcjami bez prowizji

Na początku sierpnia Revolut ogłosił udostępnienie bezprowizyjnego handlu akcjami użytkownikom kart Metal, umożliwiając im zakup i sprzedaż akcji 300 amerykańskich spółek bezpośrednio w aplikacji. Od dziś użytkownicy będą mieli do dyspozycji akcje kolejnych 150 spółek, w tym znanych korporacji jak Worldpay, Twilio i Groupon. W sumie lista dostępnych akcji obejmie walory 450 spółek z amerykańskiej giełdy. Użytkownicy mogą pobierać miesięczne sprawozdanie ze zrealizowanych transakcji bezpośrednio z aplikacji, podano.

"Użytkownicy kart Standard będą mieli do dyspozycji 3 bezprowizyjne transakcje w miesiącu, a użytkownicy kart Premium 8 takich transakcji. W przypadku użytkowników kart Metal limit bezprowizyjnych transakcji zostanie zniesiony. W przypadku Standard i Premium transakcje ponad limitem będą oznaczały prowizję 1GBP. W ujęciu rocznym Revolut będzie pobierał też opłatę 0,01% od wartości całego portfolio akcji użytkownika" - czytamy w komunikacie.

Inwestorzy mogą zetknąć się na rynku brokerskim z wymogiem zakupu minimum jednej akcji spółki. Nie jest to kłopot, gdy cena pojedynczej akcji jest niska. W przypadku wielu popularnych spółek, jak na przykład Amazon, cena jednej akcji może sięgać 1 000 USD lub więcej i być poza zasięgiem finansowym inwestora. Revolut usuwa barierę cenową i umożliwia tzw. fractional shares trading, czyli zakup ułamków akcji o wartości 1 USD, wskazano również.

Transakcje realizowane są od razu, co pozwoli użytkownikom Revolut kupować i sprzedawać akcje po aktualnej cenie, którą śledzą w czasie rzeczywistym, dzięki udostępnianym na bieżąco danym rynkowym.

"Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się otworzyć dostęp do bezprowizyjnego handlu akcjami dla wszystkich osób zainteresowanych inwestowaniem. W ten sposób realizujemy naszą misję, przeciwdziałamy wykluczeniu finansowemu i demokratyzujemy kolejną kategorię usług finansowych. Produkty finansowe zarezerwowane kiedyś dla ekspertów i klientów zamożnych stają się proste, innowacyjne i tanie. Chcemy rozwijać naszą ofertę inwestycyjną, dodając do niej nowe produkty i obejmując nią nowe rynki" - podsumował Head of Wealth & Trading w Revolut Andre Mohamed, cytowany w komunikacie.