Revolut: Wartość transakcji wymiany waluty w Polsce wzrosła o 110% m/m w marcu

"Na skutek kwarantanny mniejsza liczba ludzi wychodzi poza dom, a co za tym idzie, płaci kartą. Spadek średniej liczby codziennych transakcji kartą fizyczną w miesiącu dotyczy wszystkich kategorii wydatków i wyniósł -36% (m/m). W przypadku transakcji online spadek również wystąpił, ale był znacznie mniejszy, około -11% (m/m), podobnie w przypadku transakcji wymiany walut, około -12% (m/m). Co jednak ciekawe, wartość wolumenu wymienianych walut wzrosła ponad dwukrotnie +110% (m/m). Przyczyną mogła być chęć zdywersyfikowania portfela oszczędności przez klientów Revolut w oparciu o popularne waluty, takie jak CHF, EUR i USD" - czytamy w komunikacie.

"Konsumenci i usługi przenoszą się z offline do świata online i mobile szybciej niż kiedykolwiek. Epidemia przyspieszyła ten trend, dlatego pomagamy klientom odnaleźć się w nowej sytuacji. Nowym klientom firmowym proponujemy bezpłatne 3 miesiące planów freelance professional i firma grow. Dla użytkowników bezpłatnych planów Standard udostępniliśmy karty wirtualne ze zmiennym numerem do bezpiecznych zakupów w sieci oraz dostęp do kryptowalut. Na platformie Donations powitaliśmy pierwszą polską organizację dobroczynną. Wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem zbieramy datki na walkę ze skutkami Covid-19 w Polsce. Użytkownicy Revolut w ciągu kilku dni przekazali na ten cel ponad 100 tys. zł" - powiedział country manager Revolut w Polsce Karol Sadaj, cytowany w materiale.